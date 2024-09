Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente a floresta de pinus da empresa Faber-Castell, localizada em Prata, no Triângulo Mineiro. A grande plantação de pinus, cuja madeira é utilizada na produção de lápis, foi consumida pelas chamas. O incêndio teve início no sábado (7/9) e foi controlado na terça-feira (11/9).

O trabalho de rescaldo ainda está em andamento. Os bombeiros, que estavam finalizando outro atendimento, foram acionados para o novo incidente. Alguns brigadistas da empresa começaram o combate às chamas, e os bombeiros chegaram logo em seguida para atuar em conjunto.





Segundo relatório dos bombeiros, a área que, há quase 40 anos, fornecia matéria-prima para a produção de lápis no Brasil foi consumida pelas chamas após o fogo se alastrar de um terreno vizinho.

A fábrica Faber-Castell confirmou ter detectado o início do fogo por meio de seu sistema de monitoramento. No entanto, a combinação de ventos fortes e clima seco fez com que as chamas se espalhassem rapidamente.





Para o combate ao fogo, os bombeiros contaram com o apoio de helicópteros. Segundo especialistas, como o professor Luciano Cavalcante, do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), a destruição de florestas por incêndios impacta severamente o ecossistema local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O incêndio teve início de maneira criminosa, devido a uma queimada realizada em uma área de uma propriedade vizinha à fábrica. A Faber-Castell alerta que o sistema de abastecimento de madeira para todo o país pode entrar em colapso.