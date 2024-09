Um incêndio de grandes proporções atinge a vegetação no entorno da Serra da Piedade, altura da cidade de Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (12/9).





De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou na tarde dessa quarta-feira (11/9). Segundo o histórico, as chamas estavam muito altas e se aproximavam de um condomínio da região. Alguns moradores do local organizaram uma brigada para combater alguns focos iniciais.





Os bombeiros do 3°BBM e de Sabará combateram as chamas e estão, neste momento, fazendo o trabalho de monitoramento e rescaldo pela região. Ao menos cinco viaturas realizaram os trabalhos na manhã de hoje.