Um homem, de 26 anos, que perseguia a ex-companheira, foi preso pela Polícia Civil dentro da delegacia de Taiobeiras, no Norte de Minas Gerais, depois que ele invadiu o local procurando pela mulher com o objetivo de retirá-la de lá.





Toda a situação aconteceu nessa quarta-feira (11/9). A mulher, que na verdade, é vítima do homem, havia ido à delegacia para denunciar que vinha sendo perseguida pelo ex-companheiro e queria uma medida protetiva de urgência.





Segundo as investigações, o homem vinha perseguindo a mulher de forma reiterada há mais de um ano. A vítima contou que o ex-companheiro não aceitava o término do relacionamento entre eles e que, na quarta-feira, ele teria enviado várias mensagens com ameaças, ligado diversas vezes e, inclusive, ido até casa dela.





A mulher ainda disse aos policiais que o ex-companheiro a perseguiu durante toda a noite e a madrugada de terça para quarta-feira, o que a levou a decidir registrar um boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.





Segundo a delegada Mayra Coutinho, no curso dos procedimentos para o atendimento da vítima, o homem chegou na delegacia procurando por ela. “Quando prestou declarações, ele negou ter ameaçado a vítima e alegou que viu a bicicleta dela em frente à unidade policial e por isso resolveu entrar, pois queria conversar sobre uma suposta traição por parte dela”, revelou.





Ainda de acordo com a delegada, o suspeito também alegou ter clonado o celular da vítima para ter acesso às conversas dela com outras pessoas. Diante disso, o homem foi preso em flagrante pelo crime de perseguição qualificada e também responde pelo crime de invasão de dispositivo informático. Ele foi levado para o sistema prisional.