Uma mulher de 42 anos passou por momentos de terror nessa segunda-feira (2/9) ao ser ameaçada com uma arma de fogo pelo namorado, de 32 anos, durante uma discussão no Bairro Shopping Park, em Uberlândia.

Segundo o Boletim de Ocorrências, o incidente ocorreu na frente do filho da vítima, de apenas 4 anos. A Polícia Militar foi chamada por um vizinho que testemunhou a agressão.





De acordo com o depoimento da mulher à PM, o conflito teve início dentro da casa dela. A discussão teria ficado mais séria quando a mulher quebrou o celular do namorado. Em resposta, o homem tentou quebrar o notebook, o celular e o carro dela. Utilizando um ferro de passar roupas, o agressor quebrou os vidros do veículo da vítima.





A briga ficou pior quando o homem foi para a rua e a mulher tentou fechar o portão da garagem para proteger a si mesma e ao filho. Segundo o B.O, nesse momento, o suspeito sacou uma pistola e a apontou para ambos. A mulher se protegeu atrás de um muro. Um vizinho ouviu a gritaria, viu o homem com a arma apontada para a companheira e chamou a PM.









Enquanto os policiais estavam na residência da vítima, o homem enviou diversas transferências via PIX para o celular da mulher. As mensagens anexadas às transferências demonstravam tentativas insistentes de contato, com pedidos de conversa e tentativas de justificar suas ações. Entre as mensagens enviadas estavam:





"Seja mulher e fala comigo, resolve as coisas de cabeça erguida."

"Você não tinha o direito de fazer o que fez, me chama e vamos conversar, você está errada."

"Vamos conversar com mais calma pelo amor de Deus."

"Olha o inferno que tornou nossa vida por bobeira, por não saber conversar."





Segundo a Polícia Civil, o caso está sendo investigado. Até agora, o suspeito não foi encontado. A mulher e o filho foram acolhidos e passam bem.