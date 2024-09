Parte da droga estava no carro do casal, que iria fazer uma entrega

Em uma operação conjunta entre a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizada na manhã desta terça-feira (3/9), foram apreendidos 500 quilos de maconha no Bairro Horto, em Ipatinga, no Vale do Aço.

A operação foi realizada na Avenida Pedro Linhares Gomes, a partir de uma denúncia anônima. Os policiais abordaram um veículo suspeito que transportava uma grande quantidade de maconha. Após a fiscalização, foram apreendidas 11 barras de maconha e duas balanças de precisão.

Os suspeitos, um homem de 31 anos e uma mulher de 32 anos, foram presos e levados à Delegacia de Polícia Civil, onde foram autuados em flagrante.





Na casa dos presos, foram apreendidos 205 barras de maconha, uma porção de cocaína, duas balanças de precisão, R$ 1.950,00 em dinheiro, dois celulares e um Fiesta. A operação faz parte de um esforço contínuo das polícias para combater o tráfico de drogas na região do Vale do Aço.

