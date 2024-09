Vídeo: Lobo-guará foge de incêndio e invade centro urbano em Minas

Para fugir das queimadas que se espalham pelas cidades de Minas Gerais, animais silvestres começam a invadir áreas urbanas. Nesta segunda-feira (02/9), o Estado de Minas teve acesso a imagens de um lobo-guará correndo pelo centro da cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro.

O animal percorreu ruas dos bairros Parque do Mirante e Jardim do Lago. Moradores da região relataram um aumento de animais peçonhentos e silvestres encontrados dentro de casa e nas ruas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o lobo estava bastante assustado e correu em disparada pela avenida. O animal voltou para a mata e não foi mais localizado. A corporação orienta a população a acionar os bombeiros caso o animal volte.









Uberaba, município de Minas Gerais, decretou estado de emergência na última segunda-feira (26/8). Publicado no Diário Oficial do Município, o Decreto Municipal N.º 6.423 estabelece medidas de emergência para o combate e prevenção de incêndios na cidade. O período de estiagem no município passa dos 100 dias, o que ocasiona o esgotamento dos mananciais e o aumento significativo de incêndios florestais e urbanos.

O decreto adota medidas para proteger a população, bem como o patrimônio público e privado, a flora e a fauna do Município. Ações como proibição do uso de fogo para limpeza de terrenos, fiscalização intensa de áreas com maior risco e suspensão de atividades que aumentem o risco de incêndio estão em vigor desde a última semana. Para quem descumprir as regras, multas e penalidades serão aplicadas.





O Estado de Minas entrou em contato com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais para apurar quantos animais silvestres foram resgatados em incêndios nesses últimos dias no estado, mas a corporação informou que ainda não tem esses dados.