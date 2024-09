Uma massa de ar quente e seco que se estacionou a partir deste domingo (01/09) sobre o centro do Brasil aumenta as temperaturas e derruba a umidade em todo estado de Minas Gerais ao longo da semana, trazendo ondas de calor que podem ser as mais intensas do ano, segundo Projeções do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Outras ondas de calor foram registradas em 2024 nos meses de março, abril e maio. A expectativa é de que a possibilidade de chuva seja possível apenas no final do mês. Um agravante para municípios como a capital mineira, que já está há 136 dias sem precipitações, desde 18 de abril.

Neste domingo, a previsão meteorológica da defesa Civil de Belo Horizonte indica que o dia será de céu claro com temperatura baixa nas primeiras horas do dia e com tempo seco e calor, à tarde. A temperatura mínima foi de 12°C, a máxima estimada é de 30°C e a umidade relativa mínima do ar pode chegar a 15% à tarde.

Na estação Cercadinho/INMET, a temperatura mínima foi de 16,1°C, com sensação térmica de 5,4°C, às 6h. No Aeroporto da Pampulha, a temperatura mínima foi de 12°C, às 6h.



A onda de calor tem potencial de ampliar a temperatura máxima 5°C acima da média climatológica mensal (27,9°C), no período da tarde até segunda-feira, segundo alerta da Defesa Civil de BH.



A semana começa com temperaturas em alta na capital mineira, com mínima de 13°C e máxima que pode chegar a 33°C nesta segunda-feira (02/08). A umidade relativa do ar também se reduz, com expectativa de 60% a 20%. Da terça-feira à quinta-feira, as projeções do Inmet atingem os níveis mais intensos, com a temperatura mínima ficando entre 16°C e a máxima 34°C e umidade entre 60% e 15%.

As projeções do Inmet para Minas Gerais mostram a maior parte do estado sob céu claro, com pouca nebulosidade. Na segunda-feira, a previsão é de poucas nuvens apenas nas áreas do Vale do Rio Doce, nas áreas próximas à região serrana que faz divisa com o Espírito Santo, na porção sul do Norte de Minas Gerais, e nos extremos norte e sul do estado, sem previsão de chuvas. As mínimas mais acentuadas, de 13°C, até o momento, podem ocorrer na região do Vale do Rio Mucuri, como nas cidades de Caraí, Padre Paraíso e Novo Cruzeiro. Já as máximas mais expressivas devem se concentrar no Triângulo Mineiro, onde os termômetros podem chegar a 38°C em municípios como Carneirinho, Limeira do Oeste e Santa Vitória.

O meteorologista do 5º Distrito de Meteorologia do Inmet, Lizandro Gemiacki, indica que o mês de setembro será seco e quente na área central brasileira incluindo Minas Gerais. "A semana já começa muito quente, com um fortalecimento de uma massa de ar quente e seco no centro do Brasil e que abrange Minas Gerais e todo o estado, sendo mais quente e seco no período da tarde. Climatologicamente, há chances de chuva no fim de setembro. A onda de calor será mais intensa nas regiões do Triângulo, Sul, Zona da Mata, Região Metropolitana de Belo Horizonte e Noroeste", afirma o meteorologista.

A Defesa Civil de BH recomenda que a população enfrente a onda de calor se hidratando, evitando a exposição direta ao sol, em especial, entre 10h às 16h. "Use chapéu e óculos escuro e aplique protetor solar. Diminua os esforços físicos e mantenha os ambientes arejados. Faça refeições leves e evite bebidas alcoólicas. Evite a permanência de crianças, pessoas doentes ou idosos em veículos expostos ao sol", informou o órgão.