A Copasa suspendeu temporariamente o abastecimento de água na cidade de Estrela do Sul. A medida é preventiva, por conta de um caminhão-tanque carregado de óleo diesel que caiu no rio Bagagem, no final de semana. O curso d'água é o principal fornecedor de água do município.



Já nesta quarta-feira (28/8), a Prefeitura disponibilizou caminhões-pipa para dar suporte ao fornecimento de água à população.



Na terça (27/8), técnicos ambientais estiveram no rio Bagagem para avaliar a situação e a qualidade da água. Já nesta quarta, a Copasa divulgou uma nota apontando que foram identificadas pequenas alterações no manancial que podem atingir a estação de tratamento de água de Estrela do Sul. Por segurança, houve a suspensão do fornecimento de água.

Equipes operacionais seguem monitorando o cenário e realizando análises antes, durante e depois da estação de tratamento de água, informou a companhia. A nota ainda esclarece que está em contato com a empresa responsável por tirar o combustível que caiu na água.



Assim que os trabalhos terminarem, a captação será retomada.



Técnicos de empresa contratada identificaram 'bolsões de óleo' que estão acumulados na vegetação e em partes do rio. Foi iniciada um processo de limpeza manual do local e também a construção de barreiras de contenção nas proximidades do ponto de captação de água para abastecimento do município de Estrela do Sul.

Segundo a Defesa Civil, até o momento, foram instaladas seis barreiras de contenção e sucção no rio. Até ontem foram sugados cerca de 20 mil litros de biodiesel.



O acidente e mais uma morte



O motorista de um caminhão-tanque morreu ao cair com veículo de uma ponte na rodovia BR-365 no município de Romaria, no Alto Paranaíba, no domingo (25/8). A carga de 61 mil litros de diesel vazou e contaminou o rio. O motorista saiu da Bahia e tinha como destino final a cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Inicialmente, uma pessoa havia sido dada como morta no acidente, mas outro corpo foi encontrado após a retirada do veículo. Era uma mulher.