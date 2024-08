O fotógrafo Marcio Rodrigues usou as redes sociais para desabafar sobre o furto de cabos de cobre de energia elétrica do estúdio dele, em Belo Horizonte. Na publicação, feita nesta quarta-feira (28/8), o profissional explica que teve que pagar a manutenção da fiação, uma vez que a Cemig não se responsabiliza pela subtração de cabos colocados por proprietários de imóveis.

No vídeo, de pouco mais de cinco minutos, Marcio conta que na terça-feira (28/8) chegou ao local de trabalho e percebeu que não havia energia elétrica. Ele então foi aos vizinhos para saber se a queda do fornecimento tinha sido geral. Ao descobrir que apenas o imóvel dele não tinha luz, acionou a Cemig, que enviou técnicos para apurar o que tinha acontecido.





Os técnicos constataram que os cabos de cobre, que ligam o poste de rua ao imóvel por baixo da terra, foram furtados. O fotógrafo conta que os profissionais explicaram que, por a fiação fazer parte do projeto do estabelecimento e não da rede de fiação da companhia, os reparos teriam que ser custeados por .





“Enquanto isso eu tive que usar um gerador de gasolina para trabalhar, uma barulhada, uma fumaça. Trabalhei o dia inteiro com esse gerador. [...] Então, eu tive que achar o cabo, que não é fácil e é caro para cac***. Tive que achar outra pessoa para fazer a obra porque a Cemig disse que o problema era meu, já que o cabo era meu. Contatei alguns eletricistas e eles disseram que não podiam fazer porque não podem subir no poste, porque é ilegal. Então, eu achei um cara, um dos melhores eletricistas que eu já encontrei, ele subiu no poste, ele trabalha com isso e fez a emenda no cabo”, conta Rodrigues.





Para evitar que o material fosse novamente furtado, o fotógrafo soldou a caixa de energia na calçada, por onde passa a fiação. Ainda segundo seu relato, ele também decidiu cimentar a entrada da estrutura, “sepultando” o cabo.







Ao longo do vídeo, Mario fala sobre relatos que recebeu de outras ocorrências de subtração de cabos de cobre. Em uma delas, a pessoa teria sido eletrocutada e encontrada no dia seguinte. Ele então desabafa sobre a situação: “Eu adoraria ter chegado aqui no estúdio e encontrado um cara lá na calçada esturricado. É maldade? É. Mas ele que lute e use a sua inteligência para o bem. Mas eu adoraria. Mas esse escapou, ele foi embora. Se ele vai voltar, eu não sei. Mas ele vai ter mais trabalho, vai fazer barulho”.





A reportagem procurou a Cemig para saber sobre quais medidas os proprietários de imóveis que tiveram fiação de cobre furtada devem tomar e se a decisão de bloquear a caixa de energia é a correta. Mas até a publicação desta matéria não obteve resposta.