BH: Defesa Civil alerta para tempo seco; veja as orientações

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta para tempo seco que vai até 18h da próxima quarta-feira, 4 de setembro. Já nesta quinta (29), os índices de umidade relativa do ar ficam em torno de 15% no decorrer da tarde na capital mineira. Em Minas Gerais, as temperaturas devem subir gradualmente com o enfraquecimento da massa de ar frio.





As recomendações da Defesa Civil são que a população hidrate-se durante o dia, durma em local arejado e umedecido, evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10h e 17h e, em caso de problemas respiratórios, procure imediatamente um posto de saúde mais próximo.

Belo Horizonte registrou a última chuva no dia 19 de abril, portanto, contabilizando mais de 130 dias consecutivos sem precipitação.