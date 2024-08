Frio em BH: capital mineira amanhece com sensação térmica negativa

Embora as temperaturas já comecem a subir, o frio pela manhã persiste em praticamente todo o estado. Belo Horizonte amanheceu nesta quarta-feira (28/8) com temperaturas baixas. Segundo informações da Defesa Civil, na estação Cercadinho, a mínima foi de 12,5 °C, com sensação térmica de -1,1 °C, às 7h. Já na estação Pampulha, a temperatura mínima foi de 15,2 °C, com sensação térmica de 12,9 °C, às 7h.

O dia na capital mineira será parcialmente nublado, com máxima estimada em 27°C e umidade relativa mínima em torno de 40% no período da tarde. BH registrou a última chuva no dia 19 de abril, portanto, não há precipitação pluviométrica na capital há 130 dias.





No restante do estado, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de geada em áreas isoladas do Sul e Sudoeste. E céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.