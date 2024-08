A estação meteorológica de Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas, registrou -1,7°C durante a madrugada e fez com que a cidade ficasse entre as mais frias do país desta terça-feira (27/8). Os moradores do município sentiram a temperatura mais fria perto das 3h da manhã. No entanto, até as 8h a cidade ainda registrava temperaturas negativas.

Perto das 7h da manhã, a cidade de Minas registrou -1,1°C. Logo depois, às 8h, os termômetros bateram -0,9°C. As temperaturas começaram a aumentar perto das 11h, quando os termômetros bateram 16,5°C.





O registro em Monte Verde fez com que o local ficasse em quinto lugar na lista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As outras temperaturas registradas ficaram entre -3,8°C e -1,8°C, todas no sul do país. O registro mais frio desta terça foi -3,8°C em General Carneiro, no Paraná.





Ontem o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para geadas nesta manhã em 70 cidades mineiras. Camanducaia, cidade na qual Monte Verde é distrito, esteve entre as listadas.





Confira lista completa de cidades mais frias





General Carneiro (PR): -3,8°C

Caçador (SC): -2,4°C

Castro (PR): -1,9ºC

São Mateus do Sul (PR): -1,8°C

Monte Verde (MG): -1,7°C