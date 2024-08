A terça-feira (27/8) terá variação no tempo entre as regiões de Minas Gerais. No Centro-Leste do estado as temperaturas ficam amenas com a intensificação do transporte de ar úmido e frio do oceano para o interior do continente. Já na região Serrana do Sul, o céu sem nuvens e o ar frio favoreceram a formação de geada em pontos isolados. No entanto, no Oeste de Minas, o tempo permanece bastante seco.

O dia amanheceu bem frio, principalmente no Sul de Minas. Monte Verde, distrito de Camanducaia, registrou -0,9°C às 8h. A cidade está listada entre as 80 com alerta para possibilidade de geada. Outras cidades que também amanheceram frias foram Caldas que registrou 4,9°C e Maria da Fé, com 5,6°C. As duas estão localizadas no Sul de Minas Gerais.





Já para o resto do dia, as temperaturas máximas devem ter um leve declínio nas regiões do Jequitinhonha, Rio Doce, Mucuri, Oeste, Norte e Região Metropolitana de Belo Horizonte. Nessas regiões as temperaturas durante a tarde devem variar entre 26°C e 30°C.

O céu fica parcialmente nublado e com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Já na Região Metropolitana e Zona da Mata o céu parcialmente nublado deve prevalecer. Uma névoa seca deve cobrir o céu no Noroeste, Central Mineira, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Oeste. Nas demais regiões, o céu varia entre claro a parcialmente nublado durante a terça.





O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou para tempo seco durante esta tarde em cinco regiões de Minas Gerais. Conforme listado pelo instituto, entre 11h às 19h, nas regiões Noroeste, Norte, Central Mineira, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Metropolitana, a umidade deve ficar entre 20% e 30%. O recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é que o índice fique abaixo de 60%.

Tempo em BH

Na capital mineira, de acordo com a Defesa Civil, o dia será de céu claro a parcialmente nublado. As temperaturas devem ficar mais baixas, principalmente, nas primeiras horas do dia. A temperatura máxima para o dia é de 24°C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 40% à tarde.

A menor temperatura registrada nesta manhã de terça foi na estação meteorológica Cercadinho/INMET. No local, a temperatura mínima foi de 11,1°C com sensação térmica de -7,4°C, às 5h.