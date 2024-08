Minas Gerais está com baixa qualidade do ar, afirma IQAir

A grande quantidade de focos de incêndio na Região Centro-Oeste do Brasil acabou influenciando as condições do ar em Minas Gerais. De acordo com o site IQAir de monitoramento da qualidade do ar, o Triângulo Mineiro está sob alerta para condições insalubres do ar.

Anete Fernandes, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informa que os ventos da Região Noroeste do país sopraram imensa quantidade de fumaça para o estado, afetando diversas regiões mineiras, incluindo a capital e a região metropolitana. Segundo ela, esse fenômeno contribuiu para o céu cinzento durante todo o fim de semana.



A previsão é que as condições melhorem a partir desta terça-feira (27/8), quando os ventos passam a soprar do sentido do oceano para o interior do continente. Ainda assim, o Triângulo Mineiro e o Oeste do estado ainda terão influência do transporte da fumaça decorrente das queimadas no Centro-Oeste. Minas Gerais continua a registrar focos de incêndio, o que também influencia na qualidade do ar do estado.



Unaí, localizada no Noroeste de Minas, é a cidade com o pior índice de qualidade do ar, com 162 micrograma por metro cúbico (µg/m³) de poeira fina conhecida como PM2,5. Segundo os dados do IQAir, os níveis de poluição da cidade são 14,3 vezes superiores ao valor anual de referência da qualidade do ar da Organização Mundial da Saúde (OMS), de 5µg/m3 a 15µg/m3 para PM2,5. Em Belo Horizonte, o índice está em 77µg/m³.

O que é PM2,5



O termo PM2,5 é conhecido no mundo do controle da poluição do ar. PM significa material particulado e PM2,5 refere-se a partículas de poeira muito finas no ar que têm 2,5 microns ou menos de diâmetro e inclui partículas inaláveis suficientemente pequenas para penetrar na região torácica do sistema respiratório.

O PM2.5 pode ser encontrado sob a forma de carbono negro e compostos químicos. Estes materiais são resultado da queima de combustíveis fósseis e matéria orgânica. O carbono negro contribui para o aquecimento global e é resultado de queimadas em áreas de vegetação.



Confira as cidades com os piores índices da qualidade do ar: (Em µg/m³)

Unaí 162

Paracatu 160

Buritis 158

Arinos 157

Vazante 157

Coromandel 156

Monte Carmelo 156

Araguari 155

Patrocínio 154

Centralina 153

Conceição das Alagoas 153

João Pinheiro 153

Patos de Minas 153

Presidente Olegário 153

Tupaciguara 153

Uberaba 153

Uberlândia 153

Carmo do Paranaíba 152

Lagoa Formosa 152

Monte Alegre de Minas 152

Araxá 151

Buritizeiro 151

Frutal 151

Ibia 151

Ituiutaba 151

Pirapora 151

Prata 151

Santa Vitoria 151

*Estagiária sob supervisão