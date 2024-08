Quatro pontos de incêndios florestais ainda preocupam o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais: Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, Parque Estadual Itacolomi, Área de Proteção Ambiental Estadual Alto do Mucuri e Estação Ecológica Estadual Mata dos Ausentes.





A corporação anunciou também que seis focos de incêndio já foram debelados em cinco pontos: Parque Estadual Serra do Papagaio, Monumento Natural Estadual de Itatiaia, Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato, Área de Proteção Ambiental Fernão Dias e Monumento Natural Estadual Várzea do Lageado e Serra do Raio.





Em todos os incêndios, são utilizados helicópteros e tractors nos pontos onde o fogo já foi debelado. O Corpo de Bombeiros também mantém equipes para fazer o monitoramento.





Na Serra do Brigadeiro, o combate entrou no nono dia. Trabalham na região 12 soldados dos bombeiro e 11 brigadistas, que estão utilizando dois tractors e um helicóptero. A aeronave é utilizada para sobrevoar a área e identificar novos focos, além de lançar equipes em campo para combate e monitoramento dos pontos debelados nos dias anteriores.





No Itacolomi, já são cinco dias de incêndio. Oito bombeiros e 50 brigadistas atuam no combate às chamas. As equipes contam com apoio aéreo do helicóptero Pégasus. Está sendo realizado o trabalho de rescaldo na área do pico, combate na região do sertão e de uma nova linha de incêndio. Além disso, há o monitoramento dos pontos debelados nos dias anteriores.





Na APA Alto do Mucuri, o fogo teve início no domingo (25/8) e quatro bombeiros e cinco brigadistas trabalham no combate às chamas.