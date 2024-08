Estão abertas as inscrições para o concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados (CFSd) da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) para o ano de 2025. São 3.102 vagas para ampla concorrência, sem divisão por sexo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia







Os interessados deverão fazer a inscrição no site do Centro de Recrutamento e Seleção (CRS) até o dia 1º de setembro e pagar uma taxa no valor de R$ 101,00. O concurso consiste em três fases: prova de conhecimentos, avaliações psicológicas, exames de saúde e avaliação física militar (AFM).





A prova será aplicada no dia 20 de outubro às 8h30, mas todos os candidatos deverão estar dentro da sala de aula às 8h para acompanhar as instruções. Os portões estarão abertos das 7h às 7h50. O resultado da primeira fase será divulgado no dia 19 de novembro pelo site do CSR.

As vagas serão preenchidas mediante aprovação em todo o processo seletivo previsto no edital da Diretoria de Recursos Humanos, por meio do Centro de Recrutamento e Seleção (DRH/CRS). O curso tem duração de nove meses e exige dedicação exclusiva, em tempo integral, para atividades escolares que serão realizadas em sala e extraclasse.





Confira os requisitos para ingressar no CFSd da PMMG:





ser brasileiro;

ter nível superior de escolaridade;

estar quite com as obrigações eleitorais e militares;

ter entre 18 e 30 anos de idade;

ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH), válida, no mínimo na categoria “B”;

possuir idoneidade moral;

ter altura mínima de 1,60m;

ter sanidade física e mental;

ter aptidão física;

ser aprovado em avaliação psicológica e não apresentar, quando em uso dos diversos uniformes, tatuagem visível que seja, por seu significado, incompatível com o exercício das atividades de policial militar.

Confira o edital completo no link: edital





Serviço:

Curso de Formação de Soldados da PMMG

Inscrições: 1/8 até 1/9

Valor: R$101,00

Data da prova: 20/10/2024

Horário de abertura dos portões: 7h

Fechamento dos portões: 7:50

Divulgação dos resultados da 1ª fase: 19/11/2024