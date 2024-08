Obras de construção de viaduto o encontro entre as avenidas Cristiano Machado e Waldomiro Lobo, no Bairro Guarani, em Belo Horizonte

O tráfego de veículos será interrompido no cruzamento das avenidas Cristiano Machado e Waldomiro Lobo, no Bairro Guarani, Região Norte de Belo Horizonte, neste sábado (24/8), a partir das 21h. A interdição acontece devido ao içamento de vigas, com o objetivo de construção de novos viadutos. O trânsito ficará bloqueado até as 6h de domingo (25/8).





No local, foram colocadas placas e faixas de pano para orientação dos pedestres e motoristas. Além disso, a avenida Cristiano Machado será monitorada por agentes da Unidade Integrada de Trânsito, que é composta pela BHTrans, Guarda Municipal e Polícia Militar.





Para realizar o desvio, os veículos deverão acessar a Rua Yitzhak Rabin e em seguida a Avenida Waldomiro Lobo, pegando o retorno para a Avenida Cristiano Machado. Após a conclusão do içamento das vigas, o fluxo de veículos volta ao normal, seguindo as intervenções e desvios atuais já implantados.





A construção dos novos viadutos integra um conjunto de obras que busca aumentar a fluidez do tráfego na Região Norte de Belo Horizonte. A obra também prevê adequações na circulação de pedestres, com o objetivo de melhorar o acesso à estação de metrô Waldomiro Lobo, e o término está previsto para o segundo semestre deste ano.