Uma mulher denunciou o próprio marido por estupro, nessa quinta-feira (22/8) , para a Polícia Militar (PM) de Uberaba, no Triângulo Mineiro. O suposto crime ocorreu na residência do casal, localizado no bairro Residencial Anate II. O suspeito foi detido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



A mulher relatou aos policiais que o seu marido disse que ela estaria traindo ele com outro homem. Ela negou a acusação.





Em seguida, a mulher narrou aos policiais que se deitou em um colchão na sala da residência por que estava muito cansada.





No entanto, ao se deitar, a mulher teria sido surpreendida pelo homem que a segurou com uma das pernas, tirou a sua roupa e passou a mão em suas partes íntimas. Em determinado, momento ela disse que o suspeito introduziu um dos dedos em sua vagina e começou a cheirá-la. Segundo a mulher, o marido dela acreditou que com essas atitudes descobriria se ela estaria traindo ele.





A filha do casal, de 16 anos, teria intervido ao presenciar a situação e tirou o pai de cima de sua mãe. Em seguida, ainda conforme o registro policial, a PM foi chamada e, no momento que a viatura chegou ao local, os envolvidos estavam sentados em calçada. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Plantão de Polícia Civil de Uberaba.