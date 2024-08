Um jovem de 19 anos foi preso por suposto envolvimento no homicídio de um casal encontrado enterrado em um pasto no Bairro Parque Guarani, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, informou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta quinta-feira (22/8). A prisão, no entanto, aconteceu na última terça-feira (20/8).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Os corpos foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros em 29 de março no Bairro Parque Independência. Um morador pastoreava um rebanho de gados, quando viu a parte de um crânio em meio à terra. Na ocasião, o casal estava desaparecido há cerca de duas semanas.

“O inquérito segue em apuração para identificar todos os envolvidos e as circunstâncias do fato”, pontuou a PCMG ao comunicar a prisão do suspeito.

Nesta quinta-feira (22/8), a PCMG também prendeu em Juiz de Fora três homens, de 24, 27 e 29 anos, suspeitos de envolvimento no homicídio de um rapaz, de 29, ocorrido em maio deste ano, no Bairro Santo Antônio.

O assassinato aconteceu em 17 de maio, quando a vítima estava em um veículo no bairro, momento em que dois indivíduos se aproximaram e realizaram diversos disparos.

O laudo pericial apontou que 16 tiros acertaram o homem, que morreu no local. Conforme a Polícia Civil, a investigação apontou que a motivação do crime estaria ligada ao envolvimento da vítima com a ex-companheira de um dos suspeitos.