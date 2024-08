Cadastramento, no entanto, será realizado até 10 de setembro para as escolas da rede municipal ou instituições parceiras

A Prefeitura de Belo Horizonte informou que o cadastro escolar para matrículas na rede municipal de Ensino em 2025 poderá ser feito na Carreta da Inclusão Digital, que ficará estacionada no Largo do Sol do Parque Municipal Américo Renné Giannetti até 30 de agosto, das 8h às 16h.

O cadastramento, no entanto, será realizado até 10 de setembro para as escolas da rede municipal ou instituições parceiras. Para ter acesso a vaga é preciso utilizar a conta gov.br, uma plataforma de autenticação do governo federal que facilita a identificação e a autenticação dos cidadãos.

Caso a família tenha dificuldades no cadastro pelo site (cadastroescolar.pbh.gov.br) é possível fazer de forma presencial nas nove diretorias regionais, no BH Resolve e na Secretaria Municipal de Educação.

Por meio da inscrição, os estudantes serão direcionados para vagas conforme a proximidade do endereço residencial ou comercial fornecido no ato da inscrição. É obrigatório que o aluno resida em Belo Horizonte.

O resultado do cadastro será divulgado no dia 22 de outubro de 2024. As matrículas deverão ser realizadas entre 22 de outubro e 30 de outubro de 2024. Para consultar o resultado, serão necessários o CPF e a data de nascimento do responsável pelo cadastro, no site da PBH.

Em caso de dúvida, a orientação é entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação por meio do telefone (31) 3277-8876. Outra opção é o e-mail cadastroescolar.smed@edu.pbh.gov.br.