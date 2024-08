Duas praças de pedágios da rodovia BR-050 terão pequenos reduções nos valores básicos a partir desta sexta-feira (23/8) no Triângulo Mineiro. Haverá ainda alterações de valores em outros pontos sob a concessão da EcoVias, mas já no trecho goiano da rodovia. Os reajustes são autorizados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

No Triângulo, haverá redução de 10 centavos na praça de pedágio entre Araguari e Uberlândia da BR-050, onde automóveis, caminhonetes e furgões, passarão a pagar R$ 5,20. Outra praça que terá redução de mesmo valor é em Delta, onde o pedágio ficará em R$ 5,30.





Na praça de pedágio entre Araguari e a divisa com o Estado de Goiás, a tarifa permanecerá em R$ 6,90. Na praça de Uberaba a tarifa segue em R$ 7,50.





A ANTT autorizou os reajustes com base na Deliberação n.º 270, publicada no Diário Oficial da União. A revisão tarifária ocorre anualmente, como estipulado em contrato, com valores e percentuais estabelecidos por parâmetros técnicos. São considerados no cálculo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) dos últimos 12 meses, os investimentos realizados pela concessionária, entre outros fatores.





Goiás



No trecho da rodovia BR-050 sob concessão já no Estado de Goiás, a tarifa de pedágio da praça Ipameri permanecerá em R$ 8,40, enquanto na praça Campo Alegre de Goiás, passará de R$ 9,00 para R$ 9,10.