Um homem foi preso em João Pinheiro, no Noroeste de Minas, por ameaçar de morte sua ex-namorada após sonhar que ela o havia traído durante o relacionamento. As ameaças, enviadas por mensagens, incluíam declarações como "Seu fim é triste" e promessas de violência caso ela o denunciasse.

De acordo com as mensagens, o homem alegou que o sonho de traição foi o motivo das ameaças, mencionando detalhes como "Você veio até no meu sonho e me contou que ficou com outro" e "Ficou com outro aí nessa casa, na cama da sua mãe". Quando a vítima informou que acionaria a polícia, o homem intensificou as ameaças, dizendo frases como "Se eu me lascar, vai nós dois pro saco", "vou te encher de bala" e "qualquer graça sua, é bala".

Uma das mensagens enviadas pelo homem para a ex-namorada dizia: 'Qualquer graça sua, é bala' Reprodução/Arquivo pessoal

O suspeito foi encontrado em um lava-jato na cidade e preso pela Polícia Militar. No entanto, ele pagou fiança no valor de um salário mínimo e foi liberado. A mulher afirmou que o homem já a agrediu anteriormente e que temia por sua segurança e da filha de um ano, motivo pelo qual ainda não havia tomado medidas legais.

"Vou te mostrar como me traiu", disse homem à ex-namorada Reprodução/Arquivo pessoal