A adolescente confidenciou aos pais que sofria abusos por parte do avô.

Um idoso de 64 anos foi preso na cidade de São Francisco, no Norte de Minas Gerais, investigado por estupro de vulnerável cometido contra uma adolescente, de 12 anos, que seria sua neta de criação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Segundo a delegada Natália Caliman, os abusos teriam iniciado quando a vítima tinha oito anos e só cessaram quando ela parou de frequentar a casa dele.





A investigação da Polícia Civil (PCMG) começou em 14 de agosto, quando a adolescente confidenciou aos pais que sofria abusos por parte do avô.





Os responsáveis pela menor relataram à delegada que começaram a ligar os fatos ocorridos com a menina, que passou a ter comportamentos estranhos: como choro constante e falta de apetite.





A menina foi levada a um psicólogo, a quem ela relatou a violência sexual que sofreu.





As investigações revelaram, também, que a criança era ameaçada pelo idoso, que falava que iria bater nela caso falasse para alguém sobre os abusos. Ele ainda dizia que, se ela contasse, ninguém iria acreditar, pois sua palavra não teria nenhum valor.





O suspeito foi preso em flagrante no mesmo dia por posse ilegal de arma de fogo, uma vez que a polícia apreendeu uma espingarda em sua casa.





A delegada Natália pontuou que, “diante do conjunto probatório reunido, representamos pela prisão preventiva do idoso. A medida foi deferida e ele foi preso nesta quarta-feira". E completou ainda com a informação de que “durante a oitiva, o investigado confessou a prática dos atos libidinosos".





As duas filhas do suspeito, quando tomaram conhecimento dos fatos, alegaram que também foram abusadas por ele quando crianças. Porém, o crime teria ocorrido há mais de 30 anos, portanto, em tese, estaria prescrito, informa a delegada. O suspeito foi levado para o sistema prisional.