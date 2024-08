O Palácio das Artes, em Belo Horizonte, recebe, a partir de hoje, o Festival Palácio Para Todos. O evento traz atrações culturais que promovem acessibilidade e o protagonismo das pessoas com deficiência. A programação se estende até o domingo (25/8).

A iniciativa é promovida pela Fundação Clóvis Salgado (FCS) e integra o Programa Mineiro de Acessibilidade, Inclusão e Saúde (ProMais), da Secretaria de Estado de Casa Civil de Minas Gerais (SCC). “As pessoas com deficiência têm a oportunidade de conhecer ótimas atrações artísticas e culturais. Todas foram pensadas para que esse público se sinta confortável e aproveite o festival da melhor forma possível”, afirma o secretário da SCC, Marcelo Aro.

Estrutura

Para oferecer acessibilidade ao público, o Palácio passou por adaptações e agora conta com linguagem de sinais durante os espetáculos, elevador, rampas, estacionamento e atendimento personalizado. Além disso, artistas com deficiência abrilhantam o palco durante todas as apresentações do festival.

“O projeto nasceu para que as ações de acessibilidade criadas não se encerrassem com o fim do evento, deixando algo permanente no espaço cultural. Mas o desafio do tema é grande, bem abrangente e o trabalho deve ser continuado”, enfatiza o fundador da Cultura Criativa, Fred Torres.

Atrações

Todas as atrações contam com pelo menos um tipo de acessibilidade, como mediações para pessoas cegas ou com baixa visão, durante as visitas guiadas nas galerias do Palácio das Artes, onde estão expostas as obras da 35ª Bienal de São Paulo.

Hoje serão lançados 65 curtas-metragens com acessibilidade na plataforma Cine Humberto Mauro (os filmes permanecerão na programação virtual). O espetáculo “(in)tensões”, da Cia. de Dança Palácio das Artes, ganhará o palco às 18h. Para encerrar a noite, às 19h, o jovem cantor Gabriel Cheib, que tem Síndrome de Down, se apresentará com o pai, o violonista Rafael Cheib.

No segundo dia do evento, sexta-feira (23/8), o espetáculo de dança “Andanças Urbanas” apresentará um show com uma bailarina cadeirante e um bailarino cego. Já no sábado (24/8), Samuel Vitor, que tem Transtorno do Espectro Autista (TEA), encantará o público com um repertório de histórias, oficinas e uma roda de conversa sobre autismo. No mesmo dia, o show da banda New Orions, cujo vocalista, Davi Lennon, também tem TEA, animará os jardins internos do Palácio.

Para encerrar o terceiro dia, a apresentação "Olhando sem olhos" (dança sem o uso da visão) acontecerá no Teatro João Ceschiatti. No domingo (25/8), o destaque será o espetáculo "Corpo Preto Surdo: Nós Estamos Aqui", também no Teatro João Ceschiatti. A produção teatral abordará a experiência de pessoas surdas e ouvintes negras, com o suporte da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Serviço

l Onde: Galeria Aberta Amilcar de Castro/ Palácio das Artes

l Quando: Hoje a 25 de agosto

l Entrada gratuita, sem retirada de ingressos

Agenda completa

Hoje

l 9h às 21h - Exposição 35ª Bienal de São Paulo - coreografias do impossível (de hoje a 25 de agosto);

l 14h - Visita mediada para pessoas com deficiência visual ou baixa visão e libras, na Exposição da Bienal;

l 18h - Apresentação de Dança (in)tenções;

l 19h - Show com Gabriel Cheib e Rafael Cheib;

l 20h - Grupo de Choro Cefart e Augusta Barna.

Amanhã

l 14h - Visita guiada à exposição da Bienal;

l 18h - Andanças Urbanas;

l 19h - Intervenção fotográfica “Poética do Extravio”;

l 19h30 - Show Ellas e Lui em jam session.

Sábado - 24 de agosto

l 10h às 17h - Dia do Pequeno Artista nos jardins internos;

l 10h - A ilha do ouro: uma aventura musical em alto mar;

l 11h - Mostra Escola Municipal de Dança de Nova Lima e Oficina de Musicalização;

l 12h - Oficina de Colagem / Composição de figuras;

l 13h - Olhando sem olhos;

l 13h30 - Oficina Colorê;

l 14h30 - Contação de história;

l 15h - Tabuleiro Acessível;

l 15h30 - Roda de conversa sobre autismo;

l 15h30 - Sessão Azul de Kung Fu Panda, no Cine Humberto Mauro;

l 16h - Oficina Caixa Criativa;

l 17h - Banda New Orions;

l 17h50 - CineClube Acessível ;

l 20h30 - Concerto musical em homenagem ao Clube da Esquina, no Teatro Cemig do Palácio

das Artes.

Domingo - 25 de agosto

l 18h - Visita guiada à exposição da Bienal;

l 19h - Espetáculo Corpo Preto Surdo.

