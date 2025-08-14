Eduardo Bolsonaro comemora novas sanções dos EUA: "Cada um do regime vai cair"

Em publicação nesta quarta-feira (13/8) no X, antigo Twitter, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) comentou a recente decisão do governo dos Estados Unidos de revogar o visto de entrada de servidores brasileiros que atuaram programa Mais Médicos.

De acordo com o parlamentar, a decisão reforça o compromisso da administração Trump em conter e punir regimes autoritários, como os de Cuba. Em um vídeo publicado minutos após o tweet, Eduardo Bolsonaro afirma que membros do governo Lula também estão na lista de servidores que tiveram os vistos revogados. “Cedo ou tarde, cada um de vocês do regime vai cair”, ameaça o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Não adianta achar que os Estados Unidos vão esquecer”.

EUA anunciam mais restrições e perda de vistos para autoridades brasileiras!



Obrigado Presidente @realDonaldTrump e @SecRubio

A decisão, anunciada pelo secretário de Estado da Casa Branca, Marco Rubio, visa restringir a emissão de vistos a funcionários governamentais cubanos e aqueles considerados “cúmplices” e “responsáveis pelo programa exploratório de exportação de mão de obra cubana”.

As publicações de Eduardo Bolsonaro se somam à uma série de ataques ao governo Lula feitos pelo deputado que se encontra nos Estados Unidos desde março. Segundo ele, o motivo da estadia no país é devido à “perseguição” do ministro Alexandre de Moraes, do Superior Tribunal Federal.

Durante os meses em que se encontra licenciado, o deputado realizou encontros com integrantes do governo de Donald Trump para discutir a situação política do Brasil. Entre as pautas discutidas estão a anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro e o impeachment de Alexandre de Moraes.

O que é o Programa Mais Médicos?

A iniciativa foi lançada em 2013, com o objetivo de aumentar a quantidade de profissionais da saúde em regiões remotas e de difícil acesso. Após esvaziamento na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o programa foi retomado pelo presidente Lula (PT) em 2023.

De acordo com o Ministério da Saúde, o programa garante atendimento a mais de 66 milhões de pessoas e conta com cerca de 26 mil profissionais em 4,5 mil cidades. Entre os municípios com médicos do programa, 1,8 mil cidades são de maior vulnerabilidade social.