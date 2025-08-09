Assine
overlay
Início Política
SANÇÕES

Eduardo Bolsonaro diz que vai para outros países buscar sanções a Moraes

Deputado e filho do ex-presidente Bolsonaro alegou que o ministro do STF planeja usar a Interpol para prendê-lo, mas disse que vai tomar precauções

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
09/08/2025 19:46 - atualizado em 09/08/2025 19:46

compartilhe

Siga no
x
Deputado federal Eduardo Bolsonaro vem buscando aplicar sanções ao Brasil, como as taxas de 50% em produtos brasileiros importados para os Estados Unidos
Deputado federal Eduardo Bolsonaro vem buscando aplicar sanções ao Brasil, como as taxas de 50% em produtos brasileiros importados para os Estados Unidos crédito: Reprodução/Redes Sociais

O deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou em live feita neste sábado (9/8) que planeja viajar para outros países para que eles também punam o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

"Os Estados Unidos foram só o primeiro. Eu não vou parar. Vou para outros países. Sei que você planeja me prender através da Interpol. Vou tomar minhas precauções e vou seguir no meu sacrifício", disse o parlamentar, celebrando que as suas redes sociais estão crescendo e que brasileiros pedem fotos com ele nas ruas dos Estados Unidos.

Leia Mais

O parlamentar está desde fevereiro nos Estados Unidos articulando, junto a políticos da base do presidente Donald Trump, a aplicação de sanções contra o Brasil e contra líderes dos três poderes.

A aplicação de 50% de tarifas em diversos produtos brasileiros que são importados pelos Estados Unidos foi celebrada por Eduardo Bolsonaro como resultado de sua atuação junto a Trump.

O governo americano aplicou contra Moraes a Lei Magnitsky, que impõe sanções financeiras e restrições de viagem de estrangeiros aos Estados Unidos, e ameaçou uma extensão para familiares do ministro e pessoas próximas a ele.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além de Moraes, Bolsonaro já alegou que, caso as demandas dos bolsonaristas não sejam realizadas, essa sanção também pode ser aplicada contra os presidentes do Legislativo, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP); e contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes donaldtrump eduardo-bolsonaro lei-magnitsk

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay