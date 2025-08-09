Eduardo Bolsonaro diz que vai para outros países buscar sanções a Moraes

O deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou em live feita neste sábado (9/8) que planeja viajar para outros países para que eles também punam o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

"Os Estados Unidos foram só o primeiro. Eu não vou parar. Vou para outros países. Sei que você planeja me prender através da Interpol. Vou tomar minhas precauções e vou seguir no meu sacrifício", disse o parlamentar, celebrando que as suas redes sociais estão crescendo e que brasileiros pedem fotos com ele nas ruas dos Estados Unidos.

O parlamentar está desde fevereiro nos Estados Unidos articulando, junto a políticos da base do presidente Donald Trump, a aplicação de sanções contra o Brasil e contra líderes dos três poderes.

A aplicação de 50% de tarifas em diversos produtos brasileiros que são importados pelos Estados Unidos foi celebrada por Eduardo Bolsonaro como resultado de sua atuação junto a Trump.

O governo americano aplicou contra Moraes a Lei Magnitsky, que impõe sanções financeiras e restrições de viagem de estrangeiros aos Estados Unidos, e ameaçou uma extensão para familiares do ministro e pessoas próximas a ele.

Além de Moraes, Bolsonaro já alegou que, caso as demandas dos bolsonaristas não sejam realizadas, essa sanção também pode ser aplicada contra os presidentes do Legislativo, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP); e contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).