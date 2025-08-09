Vice-secretário dos EUA diz que Moraes destruiu relação do país com Brasil

O vice-secretário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, afirmou nesta sábado (9/8) que o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), é responsável por "destruir" a relação entre o país e o Brasil.

The separation of powers among different branches of government is the greatest guarantor of liberty ever devised by the human mind. No single branch, or person, can amass too much power if checked by the others. But a formal separation of powers means nothing if one branch has… — Christopher Landau (@DeputySecState) August 9, 2025





A declaração foi dada um dia depois de o Itamaraty convocar o encarregado de negócios dos EUA no Brasil, Gabriel Escobar, e expressar "indignação" com declarações da representação e do governo americano.

Landau disse, em post no X (ex-Twitter), que a separação de Poderes entre ramos do governo é "garantia de liberdade" e que nenhuma pessoa "pode acumular poder demais".

"Mas uma separação formal de poderes não significa nada se um dos ramos tiver meios de intimidar os outros a ponto de fazê-los abrir mão de suas prerrogativas constitucionais. O que está acontecendo agora no Brasil reforça esse ponto: um único Ministro do Supremo Tribunal Federal usurpou poderes ditatoriais ao ameaçar líderes dos outros poderes - ou suas famílias - com prisão, detenção ou outras penalidades", afirma Landau.

O vice-secretário então diz que um único ministro "usurpou poderes ditatoriais ao ameaçar líderes dos outros poderes", sem citar Moraes ou o ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Essa pessoa [em referência a Moraes, sem citá-lo] destruiu a relação historicamente próxima do Brasil com os Estados Unidos ao, entre outras coisas, tentar aplicar a lei brasileira extra territorialmente para silenciar indivíduos e empresas em solo americano."

"A situação é inédita e anômala justamente porque essa pessoa veste uma toga judicial: enquanto sempre é possível negociar com líderes dos poderes Executivo ou Legislativo de um país, não há como negociar com um juiz, que precisa manter a aparência de que todas as suas ações são ditadas pela lei", continua.



Por fim, ele afirma que Moraes se esconde "sob o manto do Estado de Direito" e que a situação é um beco sem saída porque outros Poderes dizem não pode agir.

"Se alguém souber de um precedente na história da humanidade em que um único juiz não eleito tenha assumido o controle do destino de sua nação, por favor, informe. Queremos retomar nossa amizade histórica com a grande nação do Brasil!", conclui Landau.