Lula tem ligação de 40 minutos com Putin sobre EUA e guerra na Ucrânia

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu uma ligação do presidente da Rússia, Vladimir Putin, neste sábado (9/8). Segundo nota do Palácio do Planalto, o telefonema entre os dois chefes de Estado durou cerca de 40 minutos.

Lula e Putin conversaram, entre outras coisas, sobre as discussões em curso entre Rússia e Estados Unidos e os recentes esforços pela paz com a Ucrânia. “O presidente Putin agradeceu o empenho e interesse do Brasil nesse tema”, disse a nota do governo federal.

“O presidente Lula enfatizou que o Brasil sempre apoiou o diálogo e a busca de uma solução pacífica e reafirmou que o seu governo está à disposição para contribuir com o que for necessário, inclusive no âmbito do Grupo de Amigos da Paz, lançado por iniciativa de Brasil e China”, emenda.

A nota do Planalto não cita o tarifaço de Trump contra as exportações brasileiras, mas afirma que os dois presidentes também discutiram o atual “cenário político e econômico internacional”, além da cooperação entre os países no Brics, bloco formado também pela Índia, China, África do Sul e outros seis países.

“O presidente Putin parabenizou o Brasil pelos resultados da Cúpula do BRICS realizada nos dias 6 e 7 de julho no Rio de Janeiro. Na esfera bilateral, reforçaram a intenção de organizar a próxima edição da Comissão de Alto Nível de Cooperação Brasil-Rússia ainda este ano”, completa.

Lula também teve uma ligação com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, na quinta-feira (7/8). Nesse caso, os dois discutiram a imposição de tarifas unilaterais impostas pelos Estados Unidos. Cabe lembrar que Trump sobretaxou os produtos indianos em 25% por conta do comércio do país com a Rússia.

Guerra na Ucrânia

Nessa sexta-feira (8/8), o presidente Donald Trump anunciou que terá um encontro com Putin no dia 15 de agosto, no estado do Alasca, fronteira com a Rússia. Segundo o jornal Wall Street Journal, eles irão debater a proposta apresentada pelo líder russo para encerrar a guerra em troca da região de Donbass, no leste da Ucrânia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em resposta, o presidente Volodymyr Zelensky criticou a reunião entre os dois sem a presença da Ucrânia. O ucraniano destacou que o local do encontro é muito longe da “guerra, que está devastando nossa terra, contra nosso povo, e que, de qualquer forma, não pode ser resolvida sem nós, sem a Ucrânia”, escreveu em sua conta no X.

