Tebet: EUA não podem se enganar: nosso maior parceiro comercial é a China

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou nesta sexta-feira (8/8) que os Estados Unidos "não podem se enganar", pois "o maior parceiro comercial do Brasil é a China".

"Nós precisamos dos Estados Unidos como parceiros comerciais, mas nosso maior parceiro comercial hoje é a China, a Ásia", disse Tebet. A ministra de Lula também destacou que a China será parceira do Brasil na construção de um corredor ferroviário bioceânico, que ligará o país ao Oceano Pacífico pelo Porto de Chancay, no Peru, sendo a primeira ferrovia a conectar dois oceanos.

PARCERIA | "A China vai ser parceira do Brasil num projeto que vai ser a primeira ferrovia a interligar dois oceanos. [...] Nós precisamos dos EUA como parceiros comerciais, mas nosso maior parceiro comercial hoje é a China, a Ásia", diz @simonetebetbr, do @MinPlanejamento. pic.twitter.com/E72FdPaBAB — CanalGov (@canalgov) August 8, 2025

As declarações foram feitas em Porto Velho (RO), ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dois dias após a entrada em vigor da tarifa de 50% aplicada pelo governo Trump sobre produtos brasileiros. A ministra disse acreditar que a pressão popular nos Estados Unidos pode levar ao cancelamento da medida.

Tebet afirmou que o governo americano está sendo “induzido ao erro” por informações equivocadas. “O governo ou o país que não vê essa questão com preocupação não entende ou não está entendendo o que está se passando na nova ordem mundial que os Estados Unidos querem implantar”, declarou. Ela acrescentou que o governo brasileiro prepara um plano de contingência para proteger setores mais afetados, como o de carne e o de café.

Os Estados Unidos são o segundo maior destino das exportações brasileiras, ficando atrás apenas da China.

Levantamento da Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham Brasil) mostra que as exportações brasileiras para os Estados Unidos em 2024 atingiram a marca recorde de US$ 40,3 bilhões, uma elevação de 9,2% sobre o ano anterior.

O volume exportado também alcançou níveis inéditos, com a venda aos Estados Unidos de 40,7 milhões de toneladas em produtos, representando aumento de 9,9% sobre 2023.

A indústria brasileira registrou um recorde de US$ 31,6 bilhões em suas vendas aos EUA em 2024, um incremento de 5,8% em relação a 2023.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os produtos industriais representaram 78,3% de todas as exportações brasileiras para os EUA, consolidando o país como o principal destino das vendas desse setor pelo nono ano consecutivo. (Com Agência Brasil)