Zema diz que quer visitar Bolsonaro em prisão domiciliar: 'Me solidarizar'

O governador Romeu Zema (Novo) afirmou nesta sexta-feira (8/8) que irá visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar por ter descumprido reiteradamente medidas cautelares ordenadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

"Indo a Brasília, tendo a oportunidade e sendo permitido, sim. Quero me solidarizar com ele. É uma pessoa que merece a minha consideração, a minha solidariedade", afirmou ao ser questionado se iria visitar o ex-presidente.

Ao revelar ter enviado R$ 2 milhões para que Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se mantenha nos Estados Unidos, o ex-presidente passou a ser visto como financiador da busca do parlamentar paulista pela aplicação de sanções econômicas ao Brasil e aos líderes dos três poderes.

O objetivo do filho "03" é evitar que qualquer tipo de pena seja aplicada a Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado que tem como núcleo central o ex-presidente, membros do alto escalão do seu governo e militares.

A tentativa de não reconhecer o resultado das eleições de 2022, nas quais o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu vitorioso, não encontrou apoio em duas das três instituições das Forças Armadas. Enquanto o comandante Freire Gomes e o brigadeiro Baptista Júnior recusaram entrar na aventura golpista, o almirante Almir Garnier teria se disponibilizado a apoiar, segundo testemunhas do caso.

Zema busca se cacifar como alternativa a Bolsonaro, que está impedido de concorrer à presidência devido a uma condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por fazer uso da máquina pública, prédios e televisão estatal para divulgar agenda de campanha nas eleições de 2022. Para ganhar apoio dessa parcela do eleitorado, vem adotando diversas pautas importantes aos bolsonaristas.

Entre os possíveis herdeiros dos votos de Jair Bolsonaro estão o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP); a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL); o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); e, por fora, Zema; o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD); e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil).