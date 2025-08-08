Moraes nega autorização para deputado visitar Bolsonaro

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta sexta-feira (8/8) um pedido do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em prisão domiciliar, em Brasília.

Segundo Moraes, o parlamentar é alvo de uma investigação que tem conexão com os processos contra o ex-presidente, que por decisão do magistrado está impedido de se comunicar com outros investigados. Esse foi o primeiro pedido de visita rejeitado pelo ministro desde que determinou a reclusão de Bolsonaro na segunda-feira (4/8).

“Em face da medida cautelar imposta ao custodiado Jair Bolsonaro pela decisão de 17/7/2025, consistente em proibição de comunicar-se com réus ou investigados em ações penais, ou inquéritos conexos, inclusive por meio de terceiros, indefiro a autorização de visita para Gustavo Gayer Machado de Araújo”, escreveu Alexandre de Moraes.

Bolsonaro está em prisão domiciliar porque Moraes entendeu que ele descumpriu as medidas cautelares impostas a ele no último domingo (3/8). Na ocasião, o ex-presidente teve imagens vendo as manifestações bolsonaristas compartilhadas pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas redes sociais, que logo foram apagadas pelo parlamentar ao alegar insegurança jurídica.

O ex-presidente também fez uma aparição na manifestação em São Paulo por meio de uma videoconferência com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Os dois casos foram usados por Moraes para justificar a prisão, uma vez que Bolsonaro não pode usar redes sociais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o momento, o magistrado já autorizou uma serie de autoridades a visitarem o ex-presidente. Nessa quinta-feira (7/8) o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), teve uma reunião com Bolsonaro. Nesta sexta-feira foi a vez da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP).

Na semana que vem estão marcadas as visitas dos deputados federais Junio Amaral (PL-MG), Marcelos Pires (PL-RS), e Coronel Zucco (PL-RS), para os dias 11,12 e 14, respectivamente.