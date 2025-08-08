Lula chora ao falar da morte e da fome das crianças em Gaza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chorou ao falar sobre as crianças na Faixa de Gaza. "Nós não sabemos quantas crianças morreram na Faixa de Gaza. Nós não temos a informação de quantas crianças morreram na fila para buscar alimento", disse Lula.

A fala foi feita ao lado do ator Wagner Moura e o diretor Kleber Mendonça Filho, que assistiram o filme O Agente Secreto com o presidente no Cine Alvorada, em Brasília, nesta quinta-feira (7/8).

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) estima que mais de 50 mil crianças foram mortas ou feridas em Gaza desde o início do conflito, em outubro de 2023. Além da tragédia humanitária em Gaza, Lula também falou sobre a necessidade de se "indignar com as desigualdades" e destacou as conquistas do Brasil, tanto no cinema quanto no âmbito social.

“Paulo Freire afirmava que não existe um ser humano mais inteligente que outro. Se todos tiverem acesso à alimentação, todos aprenderão. Dessa forma, junto à apresentação deste filme, a grande alegria é que, neste mês, recebemos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) a informação de que o Brasil, em apenas dois anos e meio, saiu novamente do Mapa da Fome, situação que envergonhava o país. Essa é uma conquista que vale tanto quanto o Oscar, Cannes ou Berlim”, comemorou.

