Lula ao falar sobre a fome: 'vou ficar mais esquerdista, mais socialista'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou durante uma reunião do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, no Palácio do Planalto, nesta terça-feira (5/8). No pronunciamento, o chefe do Poder Executivo declarou: "Cada vez mais eu tenho que fazer mais: significa que, cada vez, vou ficar mais esquerdista, mais socialista, e vou ficar achando que a gente pode mais".

Lula fez o discurso em celebração à saída do Brasil do Mapa da Fome, no fim do último mês de julho. Ele aproveitou para destacar as políticas sociais praticadas pelo governo. "Qual é a alma de um ser humano que, quando vai discutir o orçamento, e se discute dinheiro para acabar com a fome, ele fala 'não pode gastar'?", questionou.

Durante o pronunciamento, o presidente lembrou que já enfrentou a insegurança alimentar durante a infância: "Eu fui comer pão pela primeira vez quando tinha sete anos de idade", disse Lula. "Onde eu nasci, nem tinha dinheiro para comprar pão, nem tinha padaria para vender pão", complementou.

O presidente destacou a saída do Brasil do Mapa da Fome, comparando-a ao tarifaço imposto ao Brasil pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump "Isso (o tarifaço) a gente resolve. É mais fácil resolver isso do que combater a fome e a miséria neste país", afirmou.

O que é o Mapa da Fome?

O Mapa da Fome é um indicador global produzido pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU). O objetivo é identificar países em que mais de 2,5% da população sofre de subalimentação grave (insegurança alimentar crônica).

Estar no Mapa da Fome significa que uma parcela significativa da população do país não tem acesso regular a alimentos suficientes para uma vida saudável. O Brasil chegou a sair desse patamar em 2014, mas havia retornado ao Mapa da Fome no triênio 2018/2020.

Agora, no triênio 2022/2024, o país novamente ficou abaixo do índice de 2,5%, de acordo com o estudo "O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo 2025 (SOFI 2025)". Esse indicador é divulgado sempre na forma de médias trienais, considerando as informações dos últimos três anos. (Com Agência Brasil)

