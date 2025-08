Prisão de Bolsonaro: 53% das menções foram favoráveis e 47% contrárias

A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de decretar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) mobilizou intensamente as redes sociais. De acordo com monitoramento da consultoria Quaest, até 21h dessa segunda-feira (4/8), cerca de 1,2 milhão de menções ao caso foram registradas nas principais plataformas digitais.

Segundo o levantamento, divulgado nesta terça-feira (5/8), a repercussão foi marcada por alta polarização. A análise de sentimento aponta que 53% das menções foram favoráveis à prisão, enquanto 47% manifestaram posicionamento contrário - em sua maioria, com críticas à medida do Supremo e acusações de abuso de poder.

Entre os críticos do ex-presidente, a reação foi mais difusa, sem uma liderança ou narrativa centralizada. Internautas impulsionaram hashtags como “Grande dia” e “Bolsonaro preso”, que rapidamente chegaram aos Trending Topics da rede X (antigo Twitter).

"Diferente da reação organizada e coordenada dos apoiadores de Bolsonaro, as manifestações vindas da esquerda ocorreram de forma mais descentralizada, mas com forte tom de celebração. (...) Mesmo com menor articulação e sem uma liderança digital central clara, esse campo conseguiu amplificar a percepção de vitória institucional e justiça sendo feita", diz o instituto.

Já o campo bolsonarista reagiu com rapidez e organizou uma frente digital que denunciava uma suposta perseguição política e tentativa de desviar o foco da operação “Vaza Toga”, investigação que, segundo os aliados de Jair Bolsonaro, atinge diretamente ministros do STF, incluindo Alexandre de Moraes.

"Com a decretação da prisão domiciliar de Bolsonaro, perfis bolsonaristas reagiram rapidamente nas redes sociais, reforçando a narrativa de perseguição política e abuso de autoridade por parte do ministro Alexandre de Moraes. (...) Nesse contexto, a medida judicial é retratada não como cumprimento da lei, mas como retaliação política frente à pressão popular e às manifestações da base conservadora", diz o levantamento.

Para o levantamento, as menções sobre o assunto foram coletadas no X, Instagram, Facebook, Reddit e YouTube e site de notícias por API própria da Quaest usando buscas de palavras chaves relacionadas ao caso.

Prisão de Bolsonaro

Bolsonaro foi colocado em prisão domiciliar por decisão de Moraes nessa segunda-feira (4/8), por descumprir medidas cautelares que o proibiam de utilizar as redes sociais direta ou indiretamente. Segundo o ministro, o ex-presidente usou os perfis de seus filhos para atacar o STF e defender interferência estrangeira no Judiciário.

A decisão impõe novas restrições ao ex-presidente, como a proibição de receber visitas sem autorização judicial, exceto advogados, e o uso de celulares durante os encontros. Também foi autorizada a apreensão de quaisquer dispositivos eletrônicos em posse de Bolsonaro.

