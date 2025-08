Web celebra macumba de Alcione depois de prisão domiciliar de Bolsonaro

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cantora Alcione virou assunto nas redes sociais na segunda-feira (4/8), depois que o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Isso porque ela seria a "responsável" pela decisão do ministro do STF por causa de uma macumba que a artista prometeu durante participação no programa “É de casa”, da TV Globo, no último sábado.

Em clima de descontração, Alcione soltou o verbo ao comentar a tensão entre Donald Trump e o STF. “Quero mandar um recado para o Trump: ele precisa deixar o Brasil em paz. Larga o Alexandre de Moraes, nosso ministro maravilhoso”, disparou, arrancando gargalhadas dos apresentadores.

“Eu hoje saindo daqui vou fazer uma macumbinha para o Trump. Aqui nessa terra tem uma coisa que ele não tem lá, macumba. Será que a macumba deles é boa? Vou fazer uma macumbinha para ele deixar o Brasil em paz”, disse, aos risos.

A prisão domiciliar de Bolsonaro veio dois dias depois. A ligação com a cantora é que o presidente dos Estados Unidos vinha defendendo o ex-presidente de ações do Judiciário brasileiro. Coincidência? Para a internet, talvez não.

Nas redes sociais, a associação entre o comentário de Alcione e a decisão judicial viralizou em memes, piadas e pedidos de “trabalhos espirituais”. “A macumba da Alcione funcionou, Laroyê!”, escreveu um usuário.

“Foram provocar a Alcione… Olha aí no que deu”, disse outro. “Jamais contrarie Alcione Marrom”, alertou um perfil. “Certeza que ela pediu algo a mais nessa macumbinha dela”, brincou um terceiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Teve até quem quisesse contratar os serviços da cantora. “Alguém sabe o telefone da Alcione? Tô precisando de uma ajudinha espiritual”, pediu um internauta. Confira publicações:

Se for menina, Alcione

Se for menino, Alexandre — lu banana do sesc???? (@luvcr_) August 4, 2025

sinto muito mas quero Alcione como minha mãe de santo urgente



pic.twitter.com/uIktFSaUS1 — Sam Luz -JOGO TAROT ???? (@samguaja) August 4, 2025

A MACUMBA DA ALCIONE PESADÍSSIMA MORES pic.twitter.com/uHTZL3vD6q — kapassapano (@kapassapano) August 4, 2025

a macumba da alcione já fazendo efeito mds pic.twitter.com/vqMSn2uXze — nayra (@dollspatti) August 4, 2025

alcione assim depois da prisão domiciliar do bolsonaro pic.twitter.com/s8stHaqbSY — lucas (@blckklucas) August 4, 2025