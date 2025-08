Bolsonaro terá prisão preventiva decretada caso volte a descumprir cautelares, diz Moraes

Em decisão que determina a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o ex-presidente pode ter prisão preventiva decretada caso desobedeça novamente as medidas cautelares. Determinação foi publicada nesta segunda-feira (4/8).

No texto, Moraes alega que Bolsonaro teria descumprido as medidas cautelares, com destaque para a participação do ex-mandatário em manifestação no Rio de Janeiro (RJ), no último domingo (3/8), por meio de uma chamada de vídeo.

Segundo o ministro, o desrespeito às medidas por parte do réu, "demonstra a necessidade e adequação de medidas mais gravosas de modo a evitar a contínua reiteração delitiva do réu".

As medidas cautelares impostas em 21 de julho continuam em vigor.