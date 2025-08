Trompetista toca marcha fúnebre na casa de Bolsonaro

Fabiano Leitão, o famoso trompetista de Brasília, fez uma breve aparição em frente a casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Além da música “está na hora do Jair já ir embora”, Fabiano tocou também a marcha fúnebre. O artista é conhecido por aparições como essa.

Confira o vídeo

O ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro após descumprimento de medida cautelar. O ex-presidente mora no Jardim Botânico, bairro conhecido por casas de alto padrão que fica a cerca de 15km da Esplanada dos Ministérios.

A casa onde o ex-presidente reside com a mulher, Michelle Bolsonaro (PL), e a filha, Laura, fica no condomínio Solar de Brasília. A família mora no local desde 2023, após temporada nos Estados Unidos depois das eleições de 2022.

No domingo (3/8), o senador Flávio Bolsonaro (PL-SP) publicou um vídeo do pai em uma videochamada durante as manifestações bolsonaristas.

Bolsonaro está proibido, diretamente e por intermédio de terceiros, de fazer aparições nas redes sociais, utilizar o telefone e se reunir com embaixadores.