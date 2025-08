Moraes: ‘Justiça é cega, mas não é tola’; leia íntegra da decisão da prisão

Após o descumprimento de medidas cautelares por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, decretou sua prisão domiciliar. A decisão (leia a íntegra no fim da matéria) foi publicada no início da noite desta segunda-feira (4/8). Nesse domingo (3/8), Bolsonaro teria usado os perfis de redes sociais de seus filhos com conteúdo de ataques ao STF e apoio à interferência estrangeira no Judiciário brasileiro.

Com a medida, Jair Bolsonaro passa a não poder mais sair de casa. Antes, apesar da tornozeleira e a restrição de circulação durante a noite, o ex-presidente podia participar de reuniões e eventos políticos durante o dia.

“Agindo ilicitamente, o réu Jair Messias Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a Justiça, tanto que, o telefonema com o seu filho, Flávio Nantes Bolsonaro, foi publicado na plataforma Instagram”, diz trecho da decisão de Moraes.

Leia a íntegra da decisão da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro: