Veja onde fica casa onde Bolsonaro vai cumprir prisão domiciliar

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou, nesta segunda-feira (4/8), a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente, que já estava proibido de sair de casa entre 19h e 6h devido à medida cautelar de 17 de julho, não pode receber visitas, salvo dos advogados e outras previamente autorizadas, de acordo com a nova decisão. Segundo Moraes, ele pode ter prisão preventiva decretada caso descumpra ordens.

Bolsonaro mora no Jardim Botânico, bairro conhecido por casas de alto padrão que fica a cerca de 15km da Esplanada dos Ministérios. A casa onde o ex-presidente reside com a mulher, Michelle Bolsonaro (PL), e a filha, Laura, fica no condomínio Solar de Brasília. A família mora no local desde 2023, após temporada nos Estados Unidos depois das eleições de 2022.

Casa de Bolsonaro, no Jardim Botânico, ganha localização "Condomínio Rei do Gado" Google Maps/Reprodução

Nas últimas semanas, a entrada do condomínio foi ocupada por vezes por apoiadores e também jornalistas. A residência é a mesma em que a Polícia Federal (PF) executou mandado de busca e apreensão em 17 de julho. Com a decisão de prisão domiciliar, Moraes determinou busca e apreensão de quaisquer celulares em posse do ex-presidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia