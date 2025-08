Eduardo Bolsonaro diz que Moraes é 'psicopata descontrolado' e que prisão do pai não o surpreende

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) chamou o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), de "psicopata descontrolado" e disse, em nota, que a determinação de prisão domiciliar do pai, Jair Bolsonaro (PL) não o surpreendeu.

Nas redes sociais, Eduardo também fez um post em inglês no qual afirma que o pai foi preso sem julgamento e que a ordem tem o objetivo de "silenciar o líder da oposição".

"Meu pai, Jair Bolsonaro, foi preso hoje por apoiar, de sua própria casa, o povo brasileiro que saiu às ruas para se manifestar contra os abusos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E porque eu e meus irmãos postamos fotos dele", disse.

"Uma prisão sem crime, sem provas, sem julgamento... Apenas um abuso de poder escancarado para silenciar o líder da oposição brasileira. O Brasil não é mais uma democracia. O mundo precisa tomar conhecimento", afirmou no post.

"Desde que traçamos nossos planos para a restauração das liberdades no Brasil, sempre tivemos uma certeza: Alexandre de Moraes é um psicopata descontrolado que jamais hesitaria em dobrar a aposta", disse.

Eduardo lembrou da sanção aplicada pelos Estados Unidos ao ministro do STF por meio da Lei Magnistky e disse que as "fichas do outro lado estão acabando", em referência indireta à possibilidade de haver mais retaliações por parte do governo Donald Trump.

"Alexandre de Moraes é agora um violador de direitos humanos oficialmente sancionado, e nós permaneceremos inabaláveis. As fichas do outro lado estão acabando, e as oportunidades de frear esta loucura estão se esgotando. Que o sistema entenda isso antes que seja tarde demais", disse.