Duda quer moção de aplausos a Nikolas: 'Facilitou a prisão de Bolsonaro'

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) afirmou ter protocolado, na comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, um pedido de moção de aplausos ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) por ter feito uma chamada de vídeo com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o que foi usado como justificativa pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para embasar o pedido de prisão.

"Protocolei na comissão de segurança pública uma moção de aplausos ao Deputado Federal Nikolas Ferreira por ter facilitado a prisão do inelegível Jair Bolsonaro! Peço ao presidente interino Paulo Bilynskyj que coloque a moção p/ ser votada na reunião desta terça", escreveu em suas redes sociais.

Durante manifestações desse domingo (3/8), o deputado mineiro fez uma chamada de vídeo com Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que a atitude descumpre uma das medidas cautelares que impedem o ex-presidente de fazer uso das redes sociais.

"O réu atendeu ligação por chamada de vídeo do deputado federal Nikolas Ferreira, oportunidade em que o parlamentar utilizou Jair Messias Bolsonaro para impulsionar as mensagens proferidas na manifestação, na tentativa de coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a Justiça", escreveu Moraes na decisão.

Inicialmente, as medidas cautelares foram impostas a Bolsonaro por ele ser suspeito de financiar a estadia do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos, onde vem se reunindo com políticos americanos para solicitar sanções contra o Brasil e contra representantes dos três poderes.