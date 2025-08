Victor Gordo da Saúde é eleito prefeito de São José da Varginha (MG)

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O município de São José da Varginha, na Região Central de Minas Gerais, elegeu nesse domingo (3/8) o novo prefeito. Com 50,91% dos votos válidos, Victor Paulino de Melo Pereira (Avante), conhecido como Victor Gordo da Saúde, venceu a eleição suplementar e comandará o Executivo ao lado do vice-prefeito eleito, Ronaldo Maia (Avante).

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Victor recebeu 1.587 votos. Em segundo lugar, ficou Josi Irmã do Netinho (PV), com 1.430 votos (45,8%). Mateus Duty (PSB) obteve 100 votos, o que representa 3,21% do total.

Ao todo, 3.202 eleitores compareceram às urnas. O TSE registrou 60 votos nulos (1,87%) e 25 em branco (0,78%), totalizando 3.117 votos válidos.

A nova eleição foi convocada por causa do indeferimento da candidatura de José Alves de Carvalho Neto (PP), o Netinho, que havia sido o mais votado no pleito regular de 2024. Condenado por tráfico de drogas em 2017, Netinho está inelegível até 2025, mas concorreu mesmo assim. A Justiça Eleitoral barrou o registro com base na Lei da Ficha Limpa.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Sirley Leite (PP), estava à frente da administração municipal de forma interina.

São José da Varginha é o segundo município de Minas Gerais a realizar eleição suplementar neste ano de 2025. Guapé, no Sul de Minas, também teve votação suplementar no início do mês passado.