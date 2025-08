Pesquisa mostra cenário eleitoral em São José da Varginha

Às vésperas da eleição suplementar em São José da Varginha, na região Central de Minas Gerais, levantamento do instituto DataDados aponta a liderança de Josiane Soares (PV), a “Josi Irmã do Netinho”, na corrida pela prefeitura. A pesquisa mostra vantagem da candidata, com 56,3% das intenções de voto.

Na segunda colocação aparece Victor Paulino de Melo (Avante), o Victor Gordo da Saúde, que registra 39,5%. Já Mateus Augusto, o Mateus Duty (PSB), pontua com 3,0%. Eleitores que declararam não saber ou preferiram não opinar somam 1,2%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 21 e 23 de julho, com 306 entrevistas presenciais. A margem de erro máxima estimada é de 5,38 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número MG-02395/2024.

A eleição suplementar, marcada para este domingo (3/8), ocorre após o indeferimento da candidatura de José Alves de Carvalho Neto, o Netinho (PP), vencedor do pleito regular de 2024. Netinho foi condenado por tráfico de drogas após ser flagrado, em 2015, com seis toneladas de maconha pela Polícia Federal, o que o tornou inelegível com base na Lei da Ficha Limpa.

Mesmo assim, disputou o cargo e recebeu o maior número de votos, mas teve a candidatura rejeitada definitivamente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em maio.

Estão aptos a votar 3.859 eleitoras e eleitores, na votação que vai acontecer das 8h às 17h. Serão cinco locais de votação, onde serão utilizadas 12 urnas eletrônicas para o mesmo número de seções eleitorais, sendo duas delas com acessibilidade. Em caso de necessidade de substituição, oito urnas estarão prontas para serem utilizadas.

São José da Varginha é o segundo município de Minas Gerais a realizar eleição suplementar neste ano de 2025. Guapé, no Sul de Minas, teve votação suplementar em no início do mês passado.