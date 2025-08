Soraya Thronicke é vaiada durante show do Roupa Nova em Campo Grande

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) foi vaiada por parte do público durante o show da banda Roupa Nova, na noite de sexta-feira (1º/8), em Campo Grande (MS). O episódio ocorreu quando a parlamentar tentava interagir com os integrantes da banda no palco do Ondara Buffet, onde era apresentado o espetáculo "Simplesmente Roupa Nova", turnê que comemora os sucessos da banda.

Durante o momento do show em que os músicos abrem espaço para perguntas da plateia, Soraya teve sua fala interrompida diversas vezes por vaias. A senadora demonstrou tranquilidade diante da reação do público: “Está tudo certo, a gente vive numa democracia”, disse.

Veja a reação:

Ela só conseguiu concluir a pergunta, sobre a música Coração Pirata, após os artistas pedirem que os presentes respeitassem o direito de fala da convidada.

Em resposta a um internauta no X (antigo Twitter), que classificou o vídeo como “a melhor coisa que vi nos últimos tempos”, a senadora Soraya Thronicke reagiu com ironia. Ela afirmou se divertir com a repercussão e provocou: “Eu também! Kkkk adoro movimentar tudo isso! Adoro ser subversiva dessa mente tacanha! Adoro o engajamento que me proporcionam! Adoro vê-los dedicando tanto tempo e importância a mim! Adorooooo!”, escreveu.

Eu também! Kkkk adoro movimentar tudo isso! Adoro ser subversiva dessa mente tacanha! Adoro o engajamento que me proporcionam! Adoro vê-los dedicando tanto tempo e importância a mim! Adorooooo! — SorayaThronicke (@SorayaThronicke) August 2, 2025

Já o Roupa Nova se manifestou nas redes sociais para esclarecer que o momento de interação com o público é uma tradição do grupo e que a participação de Soraya seguiu esse formato.

“É importante destacar que nem nós, nem nossa equipe temos conhecimento prévio sobre quem fará a pergunta ou qual será o conteúdo dela, e também não fazemos distinção”, afirmou a banda em nota.

O comunicado também reforça que o episódio não reflete qualquer posicionamento político do grupo ou de seus integrantes.

“Ao longo dos nossos 45 anos carreira, sempre mantivemos nossa trajetória pautada pelo respeito ao nosso público, pela música e pela emoção, NUNCA por polêmicas. Esperamos sinceramente que esse momento isolado não prejudique a conexão sincera que construímos com milhões de fãs ao longo dos anos, nem nos leve a rever o formato do show, especialmente esse espaço de troca tão amado por todos”, destacou o texto.