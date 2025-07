Soraya Thronicke ensaia desembarque do Podemos e se reúne com Aécio Neves

A senadora Soraya Thronicke, do Podemos do Mato Grosso do Sul, foi ontem à sede nacional do PSDB, em Brasília, onde teve uma conversa com o deputado Aécio Neves.

O encontro, que ocorreu a portas fechadas, acendeu o sinal amarelo no Podemos e fortaleceu as apostas de que a parlamentar está prestes a mudar de sigla.

Soraya busca um espaço com mais projeção nacional e articulação política — algo que, segundo aliados, ela tem sentido falta no atual partido.

A aproximação com o PSDB, que vive um processo de reestruturação e tenta atrair nomes com densidade eleitoral, pode ser o primeiro passo de um novo movimento no tabuleiro de 2026.