Agenda cultural de 2025 já tem shows confirmados no primeiro trimestre

A agenda cultural do ano que vem já começa a revelar atrações que desembarcarão em BH. Em 5 e 6 de fevereiro, às 21h, a turnê “Simplesmente Roupa Nova” chega à cidade. Cleberson Horsth, Kiko, Nando, Ricardo Feghali, Serginho Herval e Fábio Nestares vão cantar sua coleção de hits – entre eles, “Dona”, “A viagem”, “Os corações não são iguais”, “Coração pirata” e “Linda demais” –, além de relembrar histórias marcantes dos 40 anos do grupo. Que, aliás, não são pouca coisa: Roupa Nova vendeu mais de 20 milhões de cópias, lançou 38 discos e gravou 35 temas de novela.

• Barzim

Dino Fonseca estreia em Belo Horizonte no dia 14 de fevereiro, no Expominas. O show “Barzim de rock”, com sucessos do pop nacional, é fruto do DVD gravado este ano. A estrutura contará com palco 360 graus e Área Dino Experience (com acesso ao camarim, além de camisa e copo oficiais), além de open bar.



• Lobão: meio século de rock

Em 15 de março, no Palácio das Artes, Lobão fará única apresentação da turnê comemorativa de seus 50 anos de estrada. O cantor e compositor estará acompanhado por Guto Passos (baixo e vocal) e Armando Cardoso (bateria). No repertório, sucessos que marcaram sua trajetória nas bandas Vímana e Blitz, além da carreira solo.





Aos 17 anos, Lobão ingressou no grupo carioca Vímana, ao lado de Lulu Santos, Ritchie e do tecladista Patrick Moraz (ex-Yes). Também fez parte da banda de apoio de Marina Lima e foi integrante dos primórdios da Blitz. João Luiz Woerdenbag Filho, hoje com 67 anos, chamou a atenção na cena oitentista com os álbuns solo “Cena de cinema” (1982), “Ronaldo foi pra guerra” (1984) e “O rock errou” (1985).

RITMO DE VIRADA



O DJ Gui Henriques será a atração desta sexta-feira (27/12) no pré-réveillon organizado por Tereka Araujo, a partir das 21h, no Padua's Social Clube, na Savassi.

DJ Gui Henriques é uma das atrações da noite desta sexta-feira (27/12) em BH Reprodução



O ÚLTIMO TINDER DO ANO



Se esperança é a última que morre, atenção solteiros! O bar Jângal promove, nesta sexta (27/12), a última edição do “Tinder no Jângal”. Na brincadeira, inspirada no tradicional correio elegante, quem quiser pode enviar para crushs mensagens, bombons ou drinques, por meio de cupidos designados. O clima da noite é propício a novas conexões. Se der certo, adeus réveillon solitário... Rafa Santos Trio e o DJ Adãozin vão animar a festa.