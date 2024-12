O adeus de Simone e Mariah Carey como donas da trilha sonora do Natal

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Para muitos, "Então é Natal", na voz de Simone, causa arrepios de tanto que esta canção tocou. Para outros, é pura emoção. Nesta época cheia de significados, a cantora baiana, grande intérprete da MPB, reina absoluta. O agudo da americana Mariah Carey em “All I want for Christmas is you” também provoca reações de amor e ódio. Como Natal sem discussão à mesa não é Natal, a coluna entra no clima e pergunta: afinal, só tem Simone e Mariah para garantir a trilha sonora desta noite?

“Simone é uma das grandes vozes da música brasileira, seu talento impressionou o mestre Quincy Jones, gênio que produziu discos de Michael Jackson, Frank Sinatra, Ivan Lins e Milton Nascimento”, elogia o rapper, pesquisador e jornalista Roger Deff.

Simone vem reinando nos lares do Brasil com "Então é Natal", versão da música de John Lennon Instagram/reprodução

“'Então é Natal' se tornou um clássico involuntário. Digo involuntário porque a música parece ter marcado a carreira da cantora mais do que ela desejava ou imaginava. A despeito de qualquer opinião, esta canção, na voz da Simone, faz parte do nosso imaginário pelo grande talento que ela é”, acrescenta.



Mariah Carey, na avaliação de Roger Deff, é outra cantora incrível. “Ela vai do mais sofisticado ao mais pop com muita facilidade.E tem aqueles agudos, uma de suas marcas mais reconhecidas, dado seu impressionante alcance vocal”, argumenta. “Não é uma cantora que ouço muito atualmente, mas revisitei

'All I want for Christmas is you' e achei que funciona bem, tem o espírito festivo, embora não esteja exatamente dentro do meu gosto pessoal. Mas é questão de preferência mesmo.”

Para Maurício Tizumba, Simone e Mariah são fenômenos da música que conseguiram emplacar com emoção canções natalinas.“'O velhinho', 'Então é Natal' e o clássico de Assis Valente, 'Boas festas', estão no meu repertório há uma eternidade, tudo com Simone”, afirma. “Carey imortalizou o

hit 'All I want for Christmas is you', com um som pop. O Natal fica mais emocionante com estas músicas. Gosto do Natal, pois nele podemos tirar muitos exemplos para vida. Bons e ruins”, afirma.

Massificação

O carnavalesco Gustavo Queixinho considera as canções de Simone e Mariah importantes por serem símbolo desta época. “O chato é a massificação”, comenta. Para ele, “Imagine”, de John Lennon, é outro tema natalino.

O jornalista Rodrigo James diz que ainda consegue ouvir Mariah Carey, “porque tem uma bossa diferente, traz alegria no jeitão dela. É música de Natal pra cima e isso me agrada”. Já Simone, para ele, não dá mais. “Nem sou só eu. A música tem tocado bem menos. As pessoas estão ouvindo mais a versão original do John Lennon, que um dia também foi considerada velha e acabada. Como tudo é cíclico...”, observa James.

A sambista Aline Calixto revela que, quando criança, aguardava a canção de Simone todos os anos, pois esta música “oficializava” o Natal. “Com o tempo, foi ficando meio cansativo. Nada contra, mas já não dava mais aquele gostinho de Natal. A música é um marco, mas não me encanta como quando era criança”, diz.

“Para dizer bem a verdade, não gosto muito nem de Simone nem de Mariah. Além das canções em si, ainda há o peso da repetição atrapalhando. Parece que todo mundo só consegue ouvir estas duas na época de Natal, mas tem muita coisa bacana para ouvir”, afirma a cantora.



AS PREFERIDAS

• BRUNO CAPELAS

Jornalista

“Happy Xmas”, de John Lennon

“River”, de Joni Mitchell

“Boas festas”, de Assis Valente

“Os meninos da Mangueira”, de Ataulpho Jr.

• ROGER DEFF

Rapper e jornalista

“Someday at Christmas”,

de Stevie Wonder

“Christmas in New Orleans, de Louis Armstrong, Benny Carter e orquestra

“Mês de dezembro é festa”, de Mano Brown

“Christimas in hollys”, de Run DMC

• RODRIGO JAMES

Jornalista

“White Christmas”, de Bing Crosby

“Jingle bells rock”, de Bobby Helms

“We wish you a merry Christmas”, canção tradicional inglesa

“Papai Noel, velho batuta”, de Garotos Podres

• ALINE CALIXTO

Sambista

“Sino de Belém”, de Evaldo Ruy

“Cartão de Natal”, de Luiz Gonzaga

“Feliz Natal, Papai Noel”, de Martinho da Vila

“Vive le vent”, de Henri Salvador

• DOLLY PIERCING

Drag queen

“Estrela guia”, de Xuxa

“Então é Natal”, de Simone

“Santa baby”, de Madonna

“Last Christmas”, de Wham

• GUSTAVO QUEIXINHO

Fundador do Bloco Queixinho

“Deixa a vida me levar”, de Zeca Pagodinho

“Tá escrito”, de Revelação

“Poder da criação”, de João Nogueira

“Juízo final”, de Clara Nunes

• MARTIELO TOLEDO

Estilista

“Natal da Turma da Mônica”

“We are the world”, vários cantores

“Last Christmas”, de Wham!

“Então é Natal”, de Simone

• RODOLFO BRITO

DJ

“Let it snow”, de Frank Sinatra

“Santa Claus is comming”, de Frank Sinatra

“Holly jolly Christmas”, de Michael Bublé

“Jingle bell rocks”, de Hall & Oates