Simone lança 'O Que Será' e anuncia álbum '50 anos Ao Vivo'

Mais de 50 anos pelas estradas, grandes clássicos foram lançados em sua voz e uma crescente paixão por música popular brasileira: Simone.

A veterana rodou o país com mais de 30 shows em comemoração às suas cinco décadas de carreira. Concluindo o projeto, a artista lançou na última sexta-feira (22), uma versão inédita de O Que Será, imortalizada em sua voz como parte do filme Dona Flor e Seus Dois Maridos em 1976.

Gravada ao vivo no Rio de Janeiro, a faixa faz parte do álbum Simone - 50 Anos (Ao Vivo), que chega às plataformas de música em dezembro pela gravadora Biscoito Fino.

A composição de Chico Buarque ganhou novo arranjo com a presença marcante da guitarra solo de Filipe Coimbra, baixo de Fábio Sá, teclados de Chico Lira, bateria de Vitor Cabral e percussão de André Siqueira. A produção é de Marcus Preto.

“Sinto-me vitoriosa por chegar aos 74 anos com ainda mais tesão pelo o que faço! Esses mais de 51 anos de estrada me trazem muita gratidão pelas importantes conquistas e só aumentam a vontade de trabalhar em novos projetos”, conta Simone com animação.

A artista ainda contou como é colaborar com sua nova banda e como isso impactou a releitura da faixa: “Adoro essa versão de ‘O Que Será’, que toco com o que chamo de meu jardim da infância. Minha banda, formada por jovens talentosíssimos, trouxe um toque muito original a esse clássico de Chico Buarque que tive o privilégio de gravar em 76. É uma adição muito especial à minha discografia e traduz muito bem o espírito do projeto 50 anos Ao Vivo.”



Ouça: