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Helvécio Carlos

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O Coral Ensaio Aberto fará homenagem a Vander Lee, com a participação de Marcos Catarina e Fred Borges - (crédito: Marcos Vieira - 18/8/2011/EM/D.A Press)
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Cantor mineiro ganha homenagem no Santuário da Piedade

Obra de Vander Lee será apresentada dentro da programação do Festival Internacional de Corais (FIC) 2026 e da programação do Jubileu de Nossa Senhora da Piedade

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