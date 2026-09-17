Projeto de incentivo à leitura Ler é Viver comemora 20 anos

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Os números assustam. Segundo pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, em 2024, 53% dos brasileiros não leram parte de um livro. A pesquisa realizada pelo Instituto Pró-Livro, mostrou que apenas 27% dos leitores leem um livro por inteiro.

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Mudar esse quadro exige dedicação e projetos como o Ler é Viver, do Instituto Gil Nogueira. Em parceria com escolas públicas e através de metodologia eficiente, os alunos têm acompanhamento e mediação qualificada, para que cada criança compreenda o que lê.

O número nesse caso também chama a atenção. Cada aluno chega a ler média de 11,7 livros. O resultado é exemplar.

ORGULHO

Por isso e pela luta e dedicação de Patrícia Nogueira à frente do instituto e do projeto, o IGN, tem motivos de sobra para comemorar seus 20 anos de criação.

Os números são a prova de um grande sucesso no incentivo à leitura. Ao longo de duas décadas, o Ler é Viver foi levado a 101 escolas, em regiões variadas do estado, 144.264 crianças leram e interpretaram, ao longo desse tempo, 1.648.449 livros.

“Fico muito orgulhosa. Ter uma ONG não é fácil.São muitos obstáculos, muitas dificuldades. Principalmente na área da educação, onde estamos nadando contra a maré. Ela piorou bastante. A leitura também não melhorou. Continuamos tendo 30% de analfabeto funcional. Mas nas escolas em que estamos, temos um resultado muito bom”, afirma Patrícia Nogueira.

FOCO EM MINAS

Ela cita como um dos melhores exemplos a escola pública atendida em Paineiras, cidade de 4 mil habitantes.

“Todo mês levamos um contador de história lá, e os meninos, que não têm acesso a nada ficam loucos.”

Patrícia lembra que o projeto começou com apenas duas escolas em Belo Horizonte. “Hoje temos muitas escolas espalhadas por Minas, que sempre será o nosso foco. Já recebemos convites para ir à Bahia, mas temos tantas escolas por aqui”, pondera, lembrando também as dificuldades logísticas para chegar às cidades.

Para chegar a Janaúba, no Norte de Minas, por exemplo, a equipe pedagógica viaja a noite inteira, uma vez por mês, com contadores de história. Aplicam a prova de interpretação de texto e organizam a festa de premiação.

PREMIAÇÃO



A festa dos 20 anos do Instituto do Projeto será realizada desta quinta-feira (17/9) a domingo em Tiradentes, onde ocorre a 22ª edição da Copa JAM - Troféu Gil Nogueira, no Santíssimo Resort, que também arrecada fundos para o projeto Ler é Viver.

As partidas começam às 8h de hoje e seguem até as 17h. No fim do dia, Rajão comanda, no Lounge do Atleta, sorteios de brindes muito disputados e, à noite, depois do jantar, show especial no Centro de Convenções do resort.

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Os jogos continuam durante a sexta-feira, que terá música ao vivo com DJ Band Rhom Live, no Lounge do Atleta, e jantar no Restaurante Jacarandá. No sábado, depois do jantar no Centro de Convenções, a cerimônia de encerramento e premiação das equipes campeãs e sorteios.



As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.